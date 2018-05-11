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BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk maçında Erzurumspor sahasında Ümraniyespor’u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının ardından

11 Mayıs 2018 23:19

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, “İki takımın da futbolcularını kutluyorum. Ağır zemine rağmen güzel bir futbol ortaya konuldu. Kendi evimizde 1 farklı skorla kazanmamız takdirinde turu geçen takım olacağız. Biz ilk kez bu maçta uygulanan VAR sistemini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

BB Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, galibiyet alarak ikinci maça avantajlı çıkacaklarını ifade ederek, “Sezonun en iyi maçlarından birini izlettik seyircilere. İyi futbol oynadık. Maçın yüzde 75’ini baskılı oynayan bir takım halindeydik. 4 tane gol attık 7-8 tane gol pozisyonu kaçırdık. Salı günü inşallah finale giden takım biz olacağız” diye konuştu. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler
 

 

 

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