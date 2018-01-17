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B.B. Erzurumspor’da hırslı antrenman

TFF 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lider Ankaragücü ile pazar günü oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli ve hırslı geçen antrenmanda oyuncularına özel taktik veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ’Savaşın, kazanın’ talimatını verdi.

B.B. Erzurumsporda hırslı antrenman

17 Ocak 2018 23:44

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak nezaretinde ısınma, 5-2 dar alanda oyun, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Altıparmak, pazar günü oynanacak zorlu Ankaragücü maçından zaferle ayrılmak istediklerinin altını çizdi. Teknik Direktör Altıparmak, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir tempoyla hazırlanıyoruz. Ankaragücü maçıyla ikinci yarıya başlıyoruz. Herhangi bir sakat oyuncumuz yok. İki transfer yaptık. İkinci yarıya inşallah bomba gibi gireceğiz. Pazar günü Ankara Gücü karşısında galibiyet için çıkacağız. Bu maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erzurumspor Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan ise, “Pazar günü göreve geldik. Futbolcularımız, teknik heyetimiz Antalya kampından döndü. İki futbolcu transfer ettik. Görüştüğümüz yerli ve yabancı futbolcular var. Ankaragücü maçına hazırlanıyoruz. İnşallah liderle olan maçı galibiyetle tamamlayıp, Süper Lig yürüyüşümüz başlayacak” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler
 

 

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