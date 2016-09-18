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BB Erzurumspor’da Selçukspor galibiyeti sevinci

BB Erzurumspor, Konya Anadolu Selçukspor’u 2-0 yenerek aldığı ilk galibiyet sevincini yaşıyor. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, “İyi bir takımız var. Futbolcularımı, Taraftarlarımızı kutluyorum” dedi.

BB Erzurumsporda Selçukspor galibiyeti sevinci

18 Eylül 2016 12:48

‘BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUANDI’

Konya Anadolu Selçuk Spor karşısında takım halinde güzel futbolu sahaya yansıtarak üç puanı almanın sevincini yaşadıklarını açıklayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, şunları söyledi: “Üç haftadır çok iyi oynayan bir takımımız var. Hem içerde hem dışarıda, ama bir türlü sonucu yakalayamadık. Kara gümrük deplasmanın da sayısız gol pozisyona girmemize rağmen skoru yakalayamadık. Oyuncularım, Selçuk maçında 1-0’ı yakalayana kadar inanılmaz pozisyonlara girdik. Aynı zamanda Engin Baytar’ın, Mehmet Albayrak’ın kaçırdığı pozisyonları var. İyi bir takımımız var. Bu lig üçüncü lig değil. Herkesin bir az daha sabırlı olması, herkesin bir az daha içten samimi olması gerekiyor. İçeride başarmak önemliydi, bunu çok şükür başardık. Yolumuza devam ediyoruz. Sadece bir maç kazandık. Bundan sonra daha zorlu maçlar oynayacağız. Bizim için önemli olan üç puandı, bunu başararak aldık. Bize üç bu puanı kazandıran oyuncularımı, taraftarlarımızı kutluyorum” dedi. 

Etiketler: BB Erzurumspor, Selçukspor


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