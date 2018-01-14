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BB. Erzurumspor’un yeni başkanı Mevlüt Doğan oldu

PTT 1. Lig'de mücadele eden BB. Erzurumspor’un yeni başkanı yapılan olağanüstü genel kurulla Mevlüt Doğan oldu.

BB. Erzurumsporun yeni başkanı Mevlüt Doğan oldu

14 Ocak 2018 18:40

BB. Erzurumspor’un olağanüstü genel kurulu İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede mevcut başkan Dilaver Yılmaz aday olmazken yerine tek liste adayı olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, oldu.

BB. Erzurumspor delegesi sandık başına giderek Mevlüt Doğan ve yönetimini seçti.

BB. Erzurumspor’un yeni 35 kişilik yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mevlüt Doğan.

Asıl Üyeler: Ünsal Kıraç, Zafer Aynalı, Mehmettan Özyapar, Ömer Düzgün, Kadir Ovat, Kubilay Tuğoğlu, Tuncay Akpınar, Abdurrahman Şakiroğlu, Ozan Kuduban, Ömer Madırlı, Metin Barlak, Muharrem Toprak, Yavuz Güney, İbrahim Bulut, Hayrettin Aydın, Ethem Tanrıver, Taner Tugay, Murat Avcı, Murat Aslan, Gökhan Yavuz, Hüseyin Üneş, Halil Karapınar, Aziz Hurşit, Ahmet Kaya, Bülent Gül, Savcı Kaya, Ersin Beyazoğlu, Avni Akdemir, Tuncay Atasever, Fuat Demir, Yusuf Cindilli, Ali Kemal Şahintürk, Yavuz Selim Turan, Mehmet Zeki Arıcıoğlu.
Yedek Üyeler: Muzaffer Şahin, Ahmet Dal, Muhyettin Güngen, Fikret Polat, Paşa Tarhan, Osman Akgül, Mustafa Koç, Güngör Şenses, Yavuz Selim Süzgün, Levent Çakmur ve Ali Rıza Aksoy.

Ahmet Akbuğa
 

 

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