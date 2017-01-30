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BBC muhabirine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan mizah dolu cevap

BBC muhabirinin 'Saray'da çok fazla altın var' paylaşımına bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan geldi.

BBC muhabirine Sağlık Bakanı Recep Akdağdan mizah dolu cevap

30 Ocak 2017 15:27

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı. Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Bakan Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.


 

Etiketler: BBC muhabiri Laura Kuenssberg, Sağlık Bakanı Recep Akdağ


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