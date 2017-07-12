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B.B.Erzurumspor’dan üç transfer daha

PTT 1. Lig'in yeni ekibi B.B. Erzurumspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. B.B.Erzurumspor Transfer Komitesi, bir günde üç transfere daha imza attırdı.

B.B.Erzurumspordan üç transfer daha

12 Temmuz 2017 09:25

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği imza törenine Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor’un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, Menemen Belediyespor’dan stoper Veli Çetin, Yeni Malatyaspor’dan kaleci Hakan Canbazoğlu’nu renklerine bağlayarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

Dilaver Yılmaz, transfer edilen yeni futbolculardan beklentilerin bir hayli yüksek olduğunu belirterek, "Erzurumspor Kulübümüzün başarılı bir lig geçirmesi adına başarılı transfer dönemi geçiriyoruz. İnşallah yüksek futbol kalitesinde özlenen Erzurumspor’u mavi-beyazlı taraftarlarımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. 


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