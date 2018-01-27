BBP 25. kuruluş yıldönümünü kutlayacak

29 Ocak 2018 pazartesi günü Genel Merkez tarafından organize edilen programlarla bitecek olan kutlama etkinlikleri için konuşan Karabulut, "25 yıllık duruşu ve ülkemizin "Müreffeh" bir ülke olması yolunda ürettiği projelerle yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat Post Modern Darbe'de, 27 Nisan E-Muhtıra'da, 2010 referandumunda dahası, 15 Temmuz ve 16 Nisan'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır. BBP olarak bizim için 29 Ocak'ın anlamı çok yüksek. 25 yıl yani 'çeyrek asır'dır, Yeniden Türk İslam kültür ve medeniyetinin ihyası yolunda fikir ve düşüncemizi kurumsallaştırmanın heyecanını yaşadık. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu Müreffeh Türkiye olma yolunda kaybettik. Bir gönül, iman ve aksiyon davasının adı olan BBP şimdi, 29 Ocak'ta 25 yaşına giriyor. Ve biz bu yaş gününü, tüm ülke genelinde yapacağımız farklı organizasyonlarla kutlayacağız. Yarın sabah saatlerinde Kocaeli il teşkilatımızın kutlama programına, aynı gün saat 14.00'te de İstanbul il Teşkilatımızın Eyüp'te bulunan Haliç Kültür Merkezi'nde düzenlediği kutlamalara katılacağız" dedi.

İlk etkinlik Tacettin Dergahı Haziresinde

Karubulut, "29 Ocak günü ise, saat 13.00'te de 'Türkiye'nin İtibarı ve Siyasetinin Yüzakı' olan BBP'imizin, Şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun medfun bulunduğu Tacettin Dergahında olacağız. Akşam saat 18.30 da Konya Yolu üzerinde bulunan Ataköşk Otel'de yurt dışı ve yurt içinden katılacak değerli insanlarla bugünümüzü kutlayacağız" şeklinde bilgi verdi.

Başta Ankara olmak üzere yurdun çeşitli vilayetlerinde 'Büyük Birlik Partisi'nin 25.Kuruluş Yıl Dönümü' bilboard ilanları ayrıca, en işlek caddelerine asılan pankart, döviz ve afişlerle düzenlenen etkinliklerin duyurusunun yapılmaya başlandığını bildiren Karabulut, daha sonra şunları kaydetti: "Kökü Mazide Kalan Bir ATİ'nin müjdesi, ana sütü gibi tertemiz Anadolu mayasının milletimizin yüreğinde makes bulmuş sesi-nefesi - heyecanı olmuş Partimizin 25.Kuruluş yıl dönümü için, yurdumuzun muhtelif illerinde ana caddelerde kurulu bulunan Bilboardlarda afişlerimiz yerini aldı. Raketlerle desteklendi.

Başkentimiz Ankara da 150 bilboard ve 150 raketle kutlama duyurularımız var. 30 yerel kanal ve ulusal kanalımız TRT'de pazartesi akşamı dahil yayınlanmaya başlayan 30 saniyelik kutlama filmimiz var."