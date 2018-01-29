BBP 25. yılını kutladı

BBP, Türkiye siyasetinde 25. yılını doldurması münasebetiyle etkinlikler düzenledi. İlk olarak öğle saatlerinde partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret eden Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer, akşam saatlerinde de yemekli bir programla partinin Türk siyasetinde çeyrek asrı doldurmasını kutladı. Programda konuşan Genel Başkan Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak Türk milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuda her anı acı, tatlı ve meşakkatle geçen 25 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar taze tutarken, çeyrek asırlık yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle ve sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz. Rahmetli kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bir sohbetinde, 'Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalı' demişti. Çeyrek asırlık siyasetimizde milletimizin huzur ve refahı, devletimizin bekası, üniter yapımızın muhafazası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptık. Her zaman demokrasiden ve meşruiyetten yana olduk. İyilikleri tavsiye eden, kötülükleri dışlayan anlayışla doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında durduk. Türk siyasetinde milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcileri ve birlik mayası olduk” ifadelerini kullandı.

“Devlette birlik, bayrakta birlik, vatanda birlik, dilde birlik ve millette birlik dedik”

Genel Başkan Destici, sözlerine şöyle devam etti: “Devlette birlik, bayrakta birlik, vatanda birlik , dilde birlik ve millette birlik dedik. Milletimizin adının da 'büyük Türk milleti' olduğunu ifade ettik. Rahmetli Muhsin Başkanımız; Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda 'Milli Mutabakat' metni ile tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bulunmuş, emperyalist, sömürgeci yeni dünya düzeni karşısında nizam-i alem demişti. Yeni dünya düzeni denilen sistemi hedef almış biz, Türkiye'deki partilerin değil, dünyadaki kapitalist, emperyalist, siyonist sistemin ve onun uzantılarının alternatifiyiz demişti. Yeni dünya düzeni denilen, modern emperyalizmin karşısında insanca yaşam, hakça paylaşım, ahlak, adalet ve erdemi önceleyen 'nizam-ı alem' projesine duyulan ihtiyaç, günümüzde daha da elzem hale gelmiştir.”

“Bugün, insanca bir yaşam, hakça bir paylaşım, ahlak ve adaleti hakim kılmak ve yeni bir geleceğin inşası için 'yeni bir Türkiye ülküsüne' ihtiyaç vardır” diyen Destici, “Kapsama alanı tüm kimlikler olan ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz, hepimiz birlikte büyük Türk milletiyiz anlayışını benimseyen, kalkınma ve refah talebiyle demokrasi talebini birlikte öncelikli hedefleyen, özgürlük talebiyle güvenlik ihtiyacını beraber düşünen, vatanseverlik, milliyetçilik, muhafazakarlık ve demokratlık terkibinin en güzel şekilde yapıldığı bir siyaset anlayışını elzem gören, manevi ve maddi atılımların at başı gittiği bir siyaset anlayışı, Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset anlayışıdır” şeklinde konuştu.

“Bir sonraki adım da Mümbiç’e olmalıdır”

Mehmetçiğin Afrin’de bölücü terör örgütü PKK ve onların uzantısına yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatına’ da değinen Destici, “Harekatın sonuna kadar yanındayız. Kahraman ordumuzu Allah muzaffer eylesin. Bu harekat asla ve kata inkıtaya uğramamalıdır. Bu harekat başlamadan önce efendim Amerika, Rusya ne der diyorlardı. Türkiye kendi coğrafyasında her türlü operasyonu yapar. Bir sonraki adım da Mümbiç’e olmalıdır. İçeride savaşa hayır demek gafillik değil de nedir?” dedi.

Programda İHA muhabiri İsmail Güneş unutulmadı

Programda, partinin kurucu lideri Muhsin Yazıoğlu'nun vefat ettiği gün aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş de unutulmayarak, eşi Yasemin Güneş’e plaket takdim edildi. Yasemin Güneş, “Bazı ödüller vardır ki çok özel ve değerlidir. İsmail adına bugün bu ödülü alıyorum. Benim en çok hoşuma giden ödüller, basından ve BBP’den aldığım ödüllerdir. Bu ailenin içerisinde olmaktan mutluyuz. BBP camiası, yani ailemize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte Ahmet Hasan Sadık birkaç şarkı söyledikten sonra sahneden inerek mikrofonu Destici’ye verdi ve Destici bir şarkıya kısa da olsa eşlik etti. Etkinliğe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çok sayıda milletvekili, partililer ve davetliler katıldı. Program, hediye ve plaket takdimi ile son buldu.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın