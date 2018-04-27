Diğer
Kategoriler

BBP Genel Başkanı Destici milletvekili adayı olacağını açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''BBP, ittifakların gündeme geldiği ilk günden itibaren cumhur ittifakını doğru buldu, destekledi. Bu duruşumuzun arkasındayız'' dedi.

BBP Genel Başkanı Destici milletvekili adayı olacağını açıkladı

27 Nisan 2018 11:44

BBP Genel Başkanı Destici, düzenlediği basın toplantısında milletvekili adayı olacağını açıklayarak başvurusunu imzaladı. Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, ''Pazar günü saat 14.00'dE il başkanlarıyla toplantılar gerçekleştireceğiz. İllerden alınan başvurular da genel merkezimizde birleştirilecek. BBP yine bu seçimlere damgasını vuracak'' ifadelerini kullandı. 

Basın mensuplarının ''ittifakta yer alacak mısınız?'' sorusu üzerine Destici, ''Hafta başı AK Parti heyeti bizi ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmenin içeriği de BBP, ittifakların gündeme geldiği ilk günden itibaren cumhur ittifakını doğru buldu, destekledi, bu ittifakın yanında olduğunu ve bu ittifakın içinde yer alacağını çok açık bir şekilde kamuoyuna duyurdu. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün de Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede BBP'nin ittifak içerisinde hangi şekilde yer alacağı bundan sonraki süreçte inanıyorum ki daha da netleşecek'' karşılığını verdi. 

Destici, Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin ise, Gül'ün bugün ya da yarın aday olup olmayacağı noktasında bir açıklamada bulunacağını tahmin ettiğini belirtti.  

Fatih Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç