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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Farklı kulvarlarda da koşsak hedefimiz aynı” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Çeliki ziyaret etti

17 Ağustos 2017 12:25

Bazı programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i de ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete BBP Genel Merkez ve İl Teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri ziyareti ile ilgili bilgi verdi. Kendisini Kayserili hissettiğini belirten Destici, Kayseri’de kısa süre görev yaptığını ve Kayseri’nin ekmeğini yiyip suyunu içtiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, konu vatan ve millet olunca bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, “Taşıdığımız rozetler farklı olsa da bu vatan için her zaman bir araya gelen insanlarız. Farklı kulvarlarda da koşsak hedefimiz aynı. Kayseri’de iyi bir uyum kültürü var. Konu, Kayseri, vatan millet olunca ortak paydada buluşuyoruz. İnşallah, bundan sonra da birlik beraberliğimiz devam eder” diye konuştu. 


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