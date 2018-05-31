BBP Lideri Destici: 'O gün yalan söyleyenlere bugün oy vermeyin'

Geleneksel ramazan iftarında partililer ile bir araya gelen BBP Lideri Destici, Cumhur İttifakı karşısında muhalefet olan diğer partileri eleştirdi. Hedeflerinin Kızıl Elmaya’ya ulaşmak olduğunu belirten Destici, “Maalesef içimizdeki bazı siyasi partiler bu resmi görmemektedir, ya da işlerine gelmemektedir, küçük hesap peşinde koşmaktalar” açıklamasında bulunarak, cumhur İttifakı’nın önceliğinin Türk İslam coğrafyası olduğunun altını çizdi. Destici, “Bundan 2 yıl evvel ülkemiz büyük bir saldırıya maruz kaldı. 15 Temmuz gecesi milletin birlik ve beraberliğine kast edildi. Kahraman milletimiz feraseti ile olayı kavradı, devletimizi yönetenlerin dirayeti de burada devreye girdi. Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmadık, bundan sonra da durmayacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bölünmez bir bütün olarak kalabilmesinin teminatı olduğunun altını çizen Destici, “Kimseye diyet borcumuz yok, doğru bildiğimiz hakikatin yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Ben bu kararı tek başıma almadım. İstişarelerle ortak bir fikir doğrultusunda bu kararı aldık. Bizim pusulamız millettir, istikametimizi milletimizin değerleri, menfaatleri ve devletimizin bekası belirlemektir. Biz BBP olarak haramı olmayan, helal bir Türkiye, adaletli bir Türkiye olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgi veren ve Meclisin yetkinliğinin ortadan kaldırılacağını söyleyenleri eleştiren Destici, “Diğer ittifaktakiler, cumhurbaşkanlığı seçiminden ümidi kesmişler, ‘Meclisi kazanmamız lazım’ diyorlar. Demek ki ortaya ne çıkıyor, o gün milleti kandırmışlar, yalan söylemişler, o zaman o gün yalan söyleyenlere bugün oy vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçim güvenliği ile ilgili yapılan tartışmaların gereksiz olduğunu kaydeden Destici, “Türkiye seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında geliyor. 15 tane görevlinin olduğu bir sandıkta hile olur mu? Birileri hileyi dile getiriyorsa kendi başarısızlığına kılıf arıyor demektir” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim - Mustafa Apaydın

