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BBP: 'Seçime AK Parti listesinden gireceğiz'

BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, "Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Partiye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi

BBP: Seçime AK Parti listesinden gireceğiz

03 Mayıs 2018 14:16
 

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