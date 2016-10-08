Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklanan BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe, gece saatlerinde serbest kaldı. Kütahya Tavşanlı T Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen Gökçe'yi, Alperen Ocakları üyesi bir grup genç karşıladı.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'da iki ay önce gözaltına alınan BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gökçe, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanmıştı.

BBP Aydın İl Başkanlığı görevini yürüten Ertan Gökçe, OHAL kapsamında faaliyetine son verilen Nazilli Nazar Gazetesi'nin yöneticisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Bu gece saatlerinde kaldığı cezaevinden savcılık talebiyle serbest bırakılan İl Başkanı Ertan Gökçe, "Bu devlete 20 yıl hizmet ettim, yıllarca FETÖ'cülere karşı mücadele ettim. Mükafatı bu mu olacaktı? Ama sonunda adalet tecelli etti" dedi.

Veysel Karahan

