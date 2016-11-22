Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıktan memur alımı yapılacağını duyurdu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8 istatistikçi, 2 mimar, 1 mühendis, 5 teknisyen, 1 hemşire, 5 arşiv memuru, 23 memur ve 10 sekreter olmak üzere toplamda 55 personel alınacak.

Kurum bu yıl kadrolarına ilk defa açıktan atama yoluyla giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alımı gerçekleştirecek. Girişin sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağı belirtilen duyuruda, başvurular KPSS sonuçlarına göre yapılacak.

Lisans-ön lisans mezunu adaylar için 28 Kasım 2016 saat 12.00’da başlayıp, 7 Aralık 2016 saat 16.00’da; orta öğretim (lise) mezunu adaylar için ise 23 Aralık 2016 saat 12.00’da başlayıp, 30 Aralık 2016 saat 16.00’da sona erecek.

