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BDDK üyesi Gülal, TMSF Başkanlığına getirildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.

BDDK üyesi Gülal, TMSF Başkanlığına getirildi

07 Temmuz 2017 07:35

Boş bulunan TMSF Kurulu Üyeliğine Muhiddin Gülal’ın atanması ve Başkan olarak görevlendirilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gülal, 2013 yılından beridir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesiydi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: BDDK üyesi Gülal, TMSF Başkanlığı


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