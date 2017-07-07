BDDK üyesi Gülal, TMSF Başkanlığına getirildi

Boş bulunan TMSF Kurulu Üyeliğine Muhiddin Gülal’ın atanması ve Başkan olarak görevlendirilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gülal, 2013 yılından beridir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesiydi.
Musa Erdoğan
Boş bulunan TMSF Kurulu Üyeliğine Muhiddin Gülal’ın atanması ve Başkan olarak görevlendirilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gülal, 2013 yılından beridir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesiydi.
Musa Erdoğan
Etiketler: BDDK üyesi Gülal, TMSF Başkanlığı