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BDDK'dan 'eşdeğer' açıklaması

BDDK alınan kararla birlikte Türkiye bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

BDDKdan eşdeğer açıklaması

29 Aralık 2016 18:07

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), alınan kararla birlikte Türkiye bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avrupa Komisyonu, 20 Aralık 2016 tarihinde tarihinde kabul ettiği 2016/2358 sayılı Uygulama Kararı ile, Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında 575/2013 sayılı Avrupa Birliği (AB) düzenlemesi açısından, ülkemiz bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini bildirdi.
BDDK, AB bankalarının Türkiye Cumhuriyeti merkezi yönetimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye bankalarından alacaklarına ilişkin olarak Türkiye'nin eşdeğer ülke sayılmaması nedeniyle uygulanan yüksek risk ağırlıklarının eşdeğer ülkelere uygulanan risk ağırlıkları düzeyine ineceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ana ortaklığı AB ülkeleri olan bankalarımız, eşdeğer ülke sayılmamamız nedeniyle konsolidasyon sürecinde risk ağırlıklandırmaya ilişkin avantajlı uygulamalardan faydalanamadıkları için olumsuz etkilenmekteyken karar sonrası bu olumsuzluklar ortadan kalkacak, bahse konu bankaların Türkiye’de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı sermaye maliyetlerinde düşüş söz konusu olabilecektir.
AB'de faaliyet gösteren bankalarımızın Türkiye’ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıklarının düşecek olmasına dayalı olarak bu bankalar açısından sermaye maliyeti avantajı doğabilecektir.
Bu vesile ile söz konusu Karar doğrultusunda, ülkemiz bankalarının AB ülkelerinden temin edebileceği fonlar açısından kaynaklara ulaşım ve maliyet avantajı sağlaması gibi faydalar beklenmektedir. Ayrıca, daha önce Basel Bankacılık Denetim Komitesince gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme - RCAP) sonuçlarına benzer şekilde bu Uygulama Kararı da ülkemizin bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğunu teyit etmiştir". 


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