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Beach kulüp saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir beach kulübe düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beach kulüp saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 22:23

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde 30 Temmuz’da ünlü şarkıcı Berksan’ın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralanmıştı. 

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı delil tespitine yönelik çalışmalar neticesinde ilk etapta 4 şüphelinin kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Çıkarılan yakalama emirleriyle 3 şüpheli Ankara ve Antalya'da yakalanarak Bodrum'a getirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Beach kulüp


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