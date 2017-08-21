Beach kulüp saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde 30 Temmuz’da ünlü şarkıcı Berksan’ın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralanmıştı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı delil tespitine yönelik çalışmalar neticesinde ilk etapta 4 şüphelinin kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Çıkarılan yakalama emirleriyle 3 şüpheli Ankara ve Antalya'da yakalanarak Bodrum'a getirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Eren Ayhan

