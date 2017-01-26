Diğer
Kategoriler

Bebeğin öldüğü kazaya keşif

Bursa’da, 10 aylık Hira bebeğin öldüğü ve teyzesinin yaralandığı kazayla alakalı mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapacak.

Bebeğin öldüğü kazaya keşif

26 Ocak 2017 09:38
Bebeğin öldüğü kazaya keşif - Tıkla İzle

Geçen haziran ayında merkez Nilüfer'in Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Selin Dursun (22) idaresindeki 16 EU 497 plakalı kamyonet, Eminer Caner (36) ve kucağındaki 10 aylı Hira bebeğe çarptı. Ağır yaralanan 10 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek ’ suçlarından 3 ile 15 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan Selin Dursun, SEGBİS ile ilk duruşmadaki ifadesinde, “Ben ne bebeğe ne de teyzesine çarptım. Sokağa normal şekilde girmiştim. O sırada yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket etti. Arabada bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Duvara çarptıktan sonra teyzesinin dengesi bozuldu. Arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiş” dedi.

Ölen bebeğin teyzesi Emine Caner ise, “Ben yeğenimi sevmek için kucağıma aldığım sırada sokağa bir araç hızla girdi. Yalpalayarak geliyordu. Araç bize doğru hızla yaklaştı. Yeğenimi önüne aldı ve bir müddet sürükledi. Sonra da araç duvara çarptı. Olay sırasında Hira kucağımdaydı. Aracın tekerlekleri ayaklarımın üzerinden geçti. Sol koluma ve göğüs bölgeme de çarpmıştı. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sürücünün tutuksuz yargılanmasının devamına ve kaza mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Mart ayında yapılacak keşifte şahitler olay yerinde dinlenecek. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bebek, bursa, kaza, keşif


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!