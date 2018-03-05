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Bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktora 3 ay hapis cezası

Diyarbakır’da, yeni doğan bir bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktora, 3 ay hapis cezası verildi. Cezayı 2 ay 20 güne indiren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Acılı aile, Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunacak.

Bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktora 3 ay hapis cezası

05 Mart 2018 10:34

Diyarbakır’da Mart 2013’te kadın hastalıkları hastanesine yatan İmişan Aslan, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından annesi ile servise alınan minik bebek, meme emmeyerek sürekli ağladı. Durumun görevlilere bildirilmesi üzerine, nöbetçi doktor İ.H.’ye ulaşılmaya çalışıldı. İ.H.’nin hastanede olmaması ve kendisine ulaşılmamasının ardından bebek uzman doktor F.A.’ya götürüldü. Doktorun bir şeyi yok demesinin ardından minik kız, sabaha karşı vücudunda oluşan morluklar sonrası hayatını kaybetti. Bunun üzerine minik kızın anne ve babası, bebeklerinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle olay günü hastanede görevli doktor ve hemşireler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Yapılan incelemelerin ardından ihmal konusunun araştırılması için belgeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda doktor kusurlu bulundu. Savcılık, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor üzerine şüpheli doktor F.A. hakkında, taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki, tanık ve sanıkların ifadelerine başvuruldu. Davada karar yaklaşık 4 ay önce verildi. Mahkeme F.A.’ya görevi kötüye kullanmak suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezada altıda bir oranında indirim yaparak sanığın cezasını 2 ay 20 güne indiren hakim, olayda objektif ve sübjektif koşulların oluşması nedeniyle sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Ailenin avukatının, karara itiraz ederek Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvuracağı öğrenildi.  

Aydın Yorat
 

 

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