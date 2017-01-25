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Bebeğini denize atan anne sağlık kontrolünden geçirildi

Eminönü’nde 40 günlük bebeğini denize atan kadın ile kocasının sorgusu sürüyor. Sağlık kontrolüne götürülen kadının ağladığı görüldü.

Bebeğini denize atan anne sağlık kontrolünden geçirildi

25 Ocak 2017 19:58

40 günlük bebeğini denize atan anne S.K. ve kocası M.T.’nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor. Sağlık kontrolüne çıkartılan anne S.K.’nın ilk ifadesinde polise psikolojik sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. S.K.’nın 40 günlük kız bebeğine evde kuru sıkı tabancayla 3 kez ateş ettiğini ve ardından Eminönü’ne gelerek denize attığını itiraf ettiği belirtildi. Anne S.K.’nın kendi beyanında, ilk evliliğinden olan ve babası ile birlikte yaşayan çocuğunun kendisine gösterilmemesi korkusuyla bebeğini öldürme planı yaptığını söylediği ifade edildi.

Mehmet Altunışık


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