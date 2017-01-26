40 günlük Tuğçe ismindeki bebeğini, önce evinde kuru sıkı tabanca ile karnına ateş ederek öldürmeye çalışan ardından da Eminönü’nde denize atan Fatma K., olayın ardından pişman olduğunu belirterek polise teslim olmuştu. Fatma K. yapılan ilk sorgunun ardından imam nikahlı eşi Mustafa T. ile kavga ettiğini, Mustafa T.’nin çocuğu istemediğini söylemişti. Bunun üzerine Fatma K.’nın imam nikahlı eşi Mustafa T. de polis tarafından gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınan Mustafa T.'nin suçlamaları kabul etmeyerek, “Olaydan hiç haberim olmadı” dediği öğrenildi.

Emniyette sürekli farklı ifadeler verdiği öğrenilen Fatma K.’nın, polise psikolojik sorunlar yaşadığını, daha önce hastanede tedavi gördüğünü, bebeğini ilk eşinden olan çocuğunun kendine gösterilmemesinden korktuğu için öldürdüğünü ancak daha sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Fatma K. sorgusunda bebeği önce kuru sıkı tabanca ile karnına 3 el ateş ederek öldürmeye çalıştığını ancak öldüremeyince denize attığını itiraf etti.

Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Fatma K. ve Mustafa T. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'ne sevk edildi.



Mehmet Altunışık

