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Bebeğini hastaneye götürürken şarampole yuvarlandılar: 3 yaralı

Bebeğini hastaneye götürürken şarampole yuvarlandılar: 3 yaralı
Bebeğini hastaneye götürürken şarampole yuvarlandılar: 3 yaralı

Karaman’a 6 aylık bebeklerini sağlık kontrolüne getiren ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada bebeğin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Mersin Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte 6 aylık oğlunu rutin sağlık kontrolüne getirmek için Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a gelmek için yola çıkan Zafer Aydın'ın kullandığı 33 ABV 115 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanmazken, eşi Emine Aydın ve kayınvalidesi Havva Yılmaz ile 6 aylık bebek Ali Eymen yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen bebeğin Karaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru dayısı Uğur Yılmaz ise ambulanstaki ablası ve annesini sakinleştirdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Karaman Devlet hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Dağlı
 

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