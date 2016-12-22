Gaziantep’te üniversite eğitimi gören Melek D. (22), iddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası Hasan G.(33) ile birlikte yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan üniversiteli genç kadın, 10 Ağustos’ta Adana’daki ailesinin evinde sabaha karşı, tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ağlayıp da evdeki anne ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden korkan genç kadın, iddiaya göre endişeye kapılarak bebeği yere attı. Beton zemine başını çarpan bebek, hayatını kaybetti. Genç kadın, ölen bebeğini beze sarıp, çantasına koyarak evden çıktı. Baklalı Köyü’ne giden genç kadın, çantasındaki bebeği babası Ali D.'nin mezarına gömüp, gündelik hayatına geri döndü.

Bir ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kadını gözaltına alırken, bebek de gömüldüğü yerden çıkartılıp, Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Gözaltına alınan genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Fazla kilolarım nedeniyle kimse bu durumu anlamadı"

Genç kadın nöbetçi mahkemedeki ifadesinde ise hamileliğini ailesinden gizlediğini ifade ederek, bebeği aldırmayı düşündüğünü, ancak para bulamadığı için bunu yapamadıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ailem, Hasan ile ilişkimizi öğrenince onunla tanışmak istedi. Bunun üzerine Hasan tek başına gelip, beni ailemden istedi. Hamile olduğumdan ailemin haberi yoktu. Zaten fazla kilolarım nedeniyle kimse bu durumu anlamadı. Olay günü sancım vardı, sabaha doğru tuvalete gittim. Bebek kafa üstü yere düştü. Sancım ve ağrım olduğu için bebeği tutamadım. Kendime gelip de bebeği kucağıma aldığımda öldüğünü anladım. Bebeği kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan'ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan'ın evli olduğunu o zaman öğrendim."

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı’nın hazırlamış olduğu iddianame, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Melek D. Hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Melek D. mahkemeye çıkacağı günü beklerken, bebeğin ölümüyle ilgili olarak Adli Tıp’ın hazırladığı otopsi raporu, mahkemeye ulaştı.

"Bebek ölü doğdu"

Raporda; bebeğin cesedinin çürüdüğü, bu nedenle de kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Üniversiteli genç kadının avukatı da mahkemeye müvekkili için ‘tahliye’ talebinde bulundu. Söz konusu başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, ‘suç vasfının değişme ihtimali’ nedeniyle Melek D'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Karar üzerine de Melek D, cezaevinden tahliye edildi.

Yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıkan Melek D, bebeğinin ölü doğduğunu ifade ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adana Adli Tıp Kurumunun, 'bebeğin cesedinin çürümüş olması nedeniyle kesin ölüm nedeninin belirlenmesi mümkün değil' yönündeki otopsi raporuna değerlendiren mahkeme heyeti, Melek D'nin, bebeğini öldürdüğüne dair ‘kesin ve inandırıcı delil yok’ diyerek, sanığın beraatına karar verdi.

Fatih Keçe