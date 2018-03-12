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Bebeğini rehin aldı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi evi terk eden şahıs, eşi bebeğini almaya gelince cinnet getirerek bebeği rehin aldı.

Bebeğini rehin aldı!

12 Mart 2018 23:11

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi Kanal yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.'nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi. Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı.  

 

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