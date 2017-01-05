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'Bebeğinizin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verin'

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, bebeklerin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından önemli olan parmak gıdalar hakkında önemli bilgiler verdi. Arslansoy, "Parmak gıdalara alışma dönemi biraz zorlu ve kirli geçebilir. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir” dedi.

Bebeğinizin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verin

05 Ocak 2017 10:41

Aşağı yukarı parmak boyutunda olan ve bebeğin elinde tutup ağzına götürebileceği gıdaların parmak gıdalar olarak adlandırıldığını söyleyen Arslansoyu, parmak gıdaların bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti; “Parmak gıdalara alışma dönemi biraz zorlu ve kirli geçebilir. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir”.

PARMAK GIDALARA NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?

Bebeklerin 8-9 aylık olduğu zaman bir şeyler yerken sergilediği davranışlarla anne veya babalara, kendi kendine beslenebileceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Arslansoyu, bunun bebeklerin özgüveninin gelişmesi açısından oldukça önem taşıdığını belirtti. Arslansoyu, “Bebeğiniz için bir şeyler yemedeki amaç sadece karın doyurmak değildir. Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir, yediği gıdaya dokunma, koklama imkanı verir. Bu amaçla pek çok duyusunu kullanır ve pek çok şey öğrenir. Bebeğiniz keşfetmeye çalışırken kesinlikle sabırsız olmayın. Yiyecekleri tanıyıp tatması için ona zaman tanıyın, kirlenmesine ve kirletmesine izin verin. Bu ona hem inanılmaz bir zevk verecek hem de özgüvenini geliştirmesine, motor becerilerini kazanmasına olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

El koordinasyonunun önemli bir beceri, baş ve işaret parmağı ile küçük nesneleri kavrayıp kaldırabilmenin önemli bir motor gelişimi olduğunu kaydeden Arslansoyu, ayni zamanda parmak yiyeceklerin bebeğin gelişimini teşvik edeceğini de söyledi.

NELER PARMAK YİYECEK OLABİLİR? 

Parmak yiyeceklere geçiş aşamasında bebeğe yumuşak besinler verilmesi gerektiğini, tüm dişlerin çıkmamış olması nedeniyle sert besinlerin tehlike arz edebileceğini ifade eden Arslansoyu, parmak yiyecek olabilecek besin önerilerinde de bulundu. Bunlar; lokma büyüklüğünde tost, meyve ezmeli ekmek, olgun muz, makarna taneleri, iyi pişmiş havuç, iyi pişmiş patates, yumuşak köfte parçaları vb.

Nelerin parmak yiyecek olamayacağını ise Arslansoyu, şu şekilde sıraladı; sert meyve parçaları, sert ve çiğ sebzeler, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, İri et parçaları, patlamış mısır vb.

Etiketler: bebek, bebek sağlığı, Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, parmak gıda, Parmak gıdalar nelerdir?, sağlık haberleri, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi


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