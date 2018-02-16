Bebek arabasından çanta çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, biri kadın 2 kişi, cadde üzerinde alışveriş yapan bir kadının çantasının bebek arabasında asılı olduğunu fark ediyor.

Önce alışveriş yapan kadının yanından geçen 2 şüpheli, ardından geri dönerek bebek arabasına yaklaşıyor. Çanta sahibinin alışverişe daldığını gören kadın, bebek arabasında asılı çantayı alarak, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Bu sırada erkek şahıs da kadının önünü kapatarak, arkadaşını görmemesini sağlıyor. Kendi çantalarını alır gibi bebek arabasından çantayı alan hırsızlar, olay yerinden sakince uzaklaşıyor.

Olayın ardından çanta sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızların kimliğini belirleyen ekipler, şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Koray Ünlü

