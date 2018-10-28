Bebek arabasını elinden kaçırdı, yürekler ağza geldi

Pendik'te bu yıl 3'ncüsü düzenlenen PENBİSFEST'de yarışmalar nefes kesti. Çamlık Mahallesi'nde gerçekleşen festivalde tekerlekli sandalye, anne- bebek ve bisiklet yarışları olmak üzere çok sayıda kategoride gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye girenlere belediye bisiklet hediye etti. Her yıl vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören festival heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Yere düşen bebeğe ilk müdahale başkandan

Anne -bebek yarışlarında yaşanan bir kaza ise yürekleri ağza getirdi. Bitiş çizgisine saniyeler kala bir anne bebek arabasını elinden kaçırdı. Annenin elinden kaçırmasıyla bir başka pusete çarpan bebek arabası devrildi, içerisinde bulunan 2 yaşındaki çocuk ise yere düştü. Çocuğa ilk müdahaleyi doktor olan Belediye Başkanı Kenan Şahin yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğunu kucağına alan Belediye Başkanı Şahin, bebeğin durumuna baktı.

Konuyla ilgili konuşan Şahin, “Benim mesleğim doktorluk, yıllarca acillerde çalıştım. Herhangi bir travma durumları olduğu zaman başkan olup olmamasını bir önemi yok. Hemen müdahale yapmak gerekiyor. Ufak tefek şeyler oluyor elbette ama Allah'a hamd olsun çocuğumuzda annemiz de gayet sağlıklı” şeklide konuştu.

Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Geçen hafta burada paten yarışları yapmıştık. Bugün de ikinci kez düzenlediğimiz. PENBİSFEST yani bisiklet yarışlarımız var. Önce bir bayrak yürüyüşümüz oldu. Ardından tekerlekli sandalye yarışımızı oldu. Az öncede anne bebekler yarıştı. Çeşitli kategorilerde yarışlarımız var. Yarışmadan kazanan herkese bisiklet hediye edeceğiz. Derdimiz bisiklet kültürünü ülkemizde, şehrimizde yaygınlaştırmak hem sportif anlamda hem de günlük ulaşım aracı olarak daha fazla kullanılması için gayret ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizin temel yaklaşımı da cumhuriyet coşkusunu sporlar beraber yaşamak” ifadelerini kullandı.

Yarışmada 3'ncü olan anne Burcu Şeker, "Yorucu bir parkurdu. 700 metre zordu. Düştüm ama yılmadım. 3'ncü olduk kızımla beraber. Çok güzel bir yarışma. Spor yapmayı çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer

