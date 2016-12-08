Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı belirlenen bir şebeke takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Pendik, Kartal ve Avcılar’da belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 6’sı kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda, 19 kilogram bonzai, 28 kilogram toz ve likit bonzai ham maddesi, 56 bin adet ecstasy hap, 51 kilogram ot esrar, 980 gram reçine esrar, 470 gram kokain, 2 adet sahte polis derneklerine ait tanıtım kartı, bir adet bebek arabası, 4 adet tabanca, 6 adet hassas terazi ile birlikte uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 5 bin lira nakit para ve 161 bin liralık banka çeki ele geçirildi.

Uyuşturucuları bebek arabasıyla sattıla

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, şebeke üyelerinin kendilerine aile süsü vererek uyuşturucuları bebek arabasıyla sattığı ortaya çıktı. Ayrıca bir şebeke üyesinin uygulama alanlarından rahat geçebilmek için sahte polis derneği üye kartı çıkarttığı belirlenirken, uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon anı kamerada

Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalar görülüyor. Aramalarda, bir evin çeşitli yerlerine zulalanan uyuşturucular bulunuyor. Aramalar sırasına bulunan silahlar da kameraya yansıyor.



Tugay Saday

İSTANBUL