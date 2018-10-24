Bebek beşiğinde esrar zulası

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sabah erken saatlerde Konya merkezde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Oskar'ın da katıldığı operasyonda evler didik didik arandı.

Beşiğin altındaki zuladan esrar çıktı

Aramalar sırasında 2 çocuk babası Mevlüt Y.'nin (33) evinde bulunan bebek beşiğinin altına yapılmış zuladan 1 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Beşiğin altından esrarın bulunması üzerine panikleyen Mevlüt Y.'nin kaçmak için ikinci kattaki evinin penceresinden atlaması sonucu ayağının kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Öte yandan diğer adreslerde de yapılan aramalarda paket halinde 7 gram eroin, 7 gram uyuşturucu madde, 95 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabancayla bu tabancaya ait bir şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 şahsı yakalamak için polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İbrahim Yetkin

