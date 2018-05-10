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Bebek bezinden 5 kilo kokain çıktı

Havayolu üzerinden Sao Paulo’dan İstanbul’a gelen İngiltere uyruklu uyuşturucu kuryesinin valizinde havlu ve bebek bezlerine emdirilmiş halde 5 kilo 139 gram kokain ele geçirildi. Yaşlı kurye, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebek bezinden 5 kilo kokain çıktı

10 Mayıs 2018 16:18

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Salı günü Brezilya’nın Sao Paulo kentinden hava yolu ile Atatürk Havalimanı’na gelen yaşı ilerlemiş İngiliz yolcu D.L.P.’yi yakın takibe aldı. 

Havalimanında üzerinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmayan İngiliz yolcunun valizinde havlu ve bebek alt bezlerine emdirilmiş 5 kilo 139 gram kokai çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen D.L.P., tutuklanarak cezaevine konuldu.  

 

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