Bebek bezinin içinde eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir müstakil evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi. Evde ve bahçede arama yapan narkotik polisi, çöp kutusundaki bebek bezinin içerisinde 200 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İbrahim Yetkin

