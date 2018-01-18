Diğer
Kategoriler

Bebek bezinin içinde eroin ele geçirildi

Konya’da uzun süredir takip edilen uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu eve yapılan baskında, çöpte bebek bezinin içerisinde eroin ele geçirildi.

Bebek bezinin içinde eroin ele geçirildi

18 Ocak 2018 10:03

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir müstakil evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi. Evde ve bahçede arama yapan narkotik polisi, çöp kutusundaki bebek bezinin içerisinde 200 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.  

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: eroin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç