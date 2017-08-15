Bebek çantasında eroin ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırarak girdiği evde detaylı arama yaptı.

Jully eroini buldu

Hassas burunlu narkotik köpeği Jully girilen evde arama yaptı. Aramalarda narkotik köpeği Jully, dolap içindeki bir bebek çantasına tepki verdi. Polisler, bebek çantasını açıp baktığında bebek bezlerinin arasında eroin bulundu. Evde aramalarını sürdüren ekipler, dolabın altında oluşturulan gizli bölmede de eroin buldu. Ekipler, evde toplam 2 kilo eroin ve bir hassas terazi ele geçirdi. Çatıda da arama yapan ekipler, şüpheli Mesut O.'yu gözaltına aldı.

Ekipler, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenleyerek uyuşturucu aradı. Narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramalarda çekyata gizlenmiş 9 kilo 477 gram esrar ele geçirildi. Evde ayrıca, bir kurusıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi. Ekipler evdeki Ahmet F. ve Zoyen P.'yi gözaltına aldı. Her iki operasyonda gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mesut O. ve Ahmet F. tutuklandı, Zoyen P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya