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'Bebek Firarda' filmi Adana'da gerçek oldu

Adana'da bakıcısı uyurken evden dışarı çıkan 1.5 yaşındaki bebek, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bebek Firarda filmi Adanada gerçek oldu

26 Nisan 2018 12:46
'Bebek Firarda' filmi Adana'da gerçek oldu - Tıkla İzle

Olay, saat 4.20 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80024 sokakta meydana geldi. 1.5 yaşındaki Asım bebek, bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı.

Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Sercan Koç başıboş bir şekilde bebeğin koştuğunu görünce hemen yanına gidip bebeği aldı.
Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine bildirdi. Otelin müdürü Mete Erdal da bebekle yakından ilgilenerek bir süre misafir etti. 

Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği daha sonra ailesine teslim etti.
Otel müdürü Mete Erdal, olayı şöyle anlattı: 

“Personelimiz dışarıda telefonla konuşurken çocuk çıkıyor, karşısına geçiyor. İlk başta 'çocuğu kaçırdığımı düşünürler mi acaba' diyerek çekiniyor personelimiz. Sonrasında kimsesi olmadığını fark edince yanına gidip kucağına alıp otelimize getiriyor. Söylendiğine göre bakıcısı uyurken kapıyı açmış ve çıkmış. Bebek Firarda filmi gibi olmuş.”  

Nuri Pir
 

 

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