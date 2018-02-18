Bebek kıyafetleri arasında uyuşturucu sevkiyatı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Suudi Arabistan’a bir kolide uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla kargo şirketine baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurt dışı kargo bölümünde Suudi Arabistan’a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler, bebek kıyafetleri arasına 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.