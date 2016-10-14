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Bebek Patikleri İçin Modeller

Bir aileye yeni bir üye katıldığında herkeste büyük bir heyecan oluyor. Bebek doğumundan önce ve doğduktan sonra ailesi tarafından çok yoğun bir ilgiye maruz kalırken herkes bu yeni ve küçük üye için bir şeyler yapmak istiyor.

Bebek Patikleri İçin Modeller

14 Ekim 2016 16:49

Eski dönemlerden günümüze kadar uzanan örgü örme geleneği de bebekler için hazırlanabilecek birçok yeni ürün anlamına geliyor. Eğer bayanlar örgü örmeyi biliyorlarsa farklı örgü modelleri arasından seçimlerini yaparak farklı ürünler ortaya çıkarabilirler. Bu doğrultuda yelek, kazak, bere ya da patik gibi ürünler her zaman bebeklerin çok fazla kullanacağı ve gerekli olan ürünler olacaktır.

Bu ürünlerin örme aşaması için kişilerin ilk etapta bir modele ihtiyaçları vardır. Birçok bayan genellikle bu aşamada patik modelleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnternet üzerinde de çok fazla seçeneğin olması bayanlar için oldukça rahatlatıcı bir durumdur. Bu sebeple de ilk olarak bayanlar doğru bir internet sitesi bularak beğenecekleri bir örnek arayışına girerler. www.modayeni.net sitesi son dönemde bayanların ilk tercihi olurken örgü hakkında aranan her bilgiye de yer veriyor. Bunun yanı sıra birçok farklı örgü modelinin resmine yer veren site örgülerin yapılış aşamasında da bayanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda da örgü modellerinin yalnızca tek bir resmini koymak yerine her aşamasında ki resimlerini paylaşırken altlarına küçük açıklamalar yapıyor.

Bayanlar hem iğne oyası örnekleri hem de patik örnekleri için bu yollar ile birlikte çok rahat bir şekilde örgülerini tamamlayabilirler. Patik modellerinde bayanların her aşamasını gözlemleme imkânı olmaktadır. İlk olarak hangi renkte bir ürün ortaya çıkarmak istediklerine karar veren kişiler sonrasında da model üzerinde çalışmalarına başlarlar. Beyaz her zaman en çok tercih edilen renk olduğundan birçok kişi bu renk ile patiklerini örmeye başlayacaktır. Örülmeye başlanırken ilk etapta taban kısmından başlanmaktadır. Sonrasında da bu tabanın üzerine üst kısım eklenerek patik tamamlanır. Bu aşamaların tamamı eş zamanlı olarak internet üzerinden takip edilebilir. Böylece bayanlar istemeden de olsa hata yaptıklarında çok rahat bir şekilde geri gelebilirler. 

İlandır.

Etiketler: iğne oyası örnekleri, örgü modelleri, patik modelleri


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