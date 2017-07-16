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Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Bebek sahilinde denize giren 17 yaşındaki genç, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, genci arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor.

Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı

16 Temmuz 2017 15:36
Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, 17.00 saatlerinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Bebek sahilinde denize girdi. Arkadaşlarıyla bir süre yüzen genç, daha sonra akıntıya kapıldı. Gencin arkadaşları kıyıya çıkmayı başarırken Furkan Yıldırım, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Balık adamlar gencin boğulduğu alanda arama çalışmaları başlatırken, Yıldırım’ın akıntıda sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonundaki görüntülerde gençlerin suya atladıkları görülürken, arkadaşların aralarında ’boğulursanız da kurtarırız’ diye şaka yaptıkları görüldü. Daha sonra Furkan Yıldırım’ın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşının kayıttan çıktığı görülüyor.

Doğancan Cesur 


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