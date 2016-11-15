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Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığına dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Demir, yeni doğan bebeklerin ortalama yüzde 6’sında görülen gözyaşı kanalı tıkanıklığının, gözde sulanma, çapaklanma, kirpiklerde yapışıklık, iltihabi akıntı ve gözyaşı kesesinin olduğu bölgede şişlik gibi bulguların tümüyle veya bazıları ile ortaya çıkabildiğini vurguladı. Demir, annelerin bu belirtilere dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığına dikkat

15 Kasım 2016 14:01

Memorial Diyarbakır Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Demir, bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Gözyaşı kesesinin buruna açıldığı yerde bir zar bulunduğunu belirten Demir, “Bu zar normalde bebek doğmadan açılır. Ancak bazı bebeklerde bu zar açılmaz ve bu nedenle gözyaşı kanal tıkanıklığının önemli bir belirtisi olan gözde sulanmaya neden olur. Bebeklerde görülen göz sulanması doğuştan olan göz tansiyonu gibi diğer göz hastalıkları ile de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hastalıkların erken teşhisi için zaman kaybetmeden bir göz doktorunun görüşü alınmalıdır” dedi.

“Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir”
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavi edilmediğinde gözyaşı kesesi ve gözyaşı yollarının mikroplara açık hale geldiğine dikkat çeken Demir, “Bunlar göz, kapak ve çevre dokular için tehlike oluşturur. Hatta mikrop yayılmasına bağlı olarak sistemik enfeksiyonlara, menenjit ve böbrek hastalığı gibi ciddi önemli organ enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu belirtiler tespit edildiği anda zaman kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir” diye konuştu.

“Masaj ve hijyen önemli bir seçenek”
Gözyaşı kanalı tıkanıklığının en etkin tedavi yolunun doğru zamanda ve doğru bir yöntemle doktorun önerdiği gibi gözyaşı kesesine ve kanalına masaj uygulamak olduğunu anlatan Op. Dr. Demir, şunları kaydetti:
“En yaygın tedavi şekli olan bu yöntemde günde 4-5 seans her seansta 10 kez yaklaşık 5 dakika gözyaşı kesesinden burun kökünden aşağı doğru burun duvarına basılarak masaj yapılır. Ayrıca göz kapakları hijyeninin sağlanması için günde 2-3 kez ılık su ile temizlenmelidir. Doğru masaj ve damla ile tedavisinin başarı oranı yüzde 99 gibi yüksek düzeydedir. Masaj ve ilaçla ilk altı ayda açılmayan gözyaşı kanalı doktor tarafından lavaj denilen yıkama yöntemi ile temizlenmeye çalışılır. Bu yöntemle de açılmayan kanal bu kez sondalama işlemi yapılır. Bu yöntemle de istenilen sonuç elde edilmediği takdirde iki yaşını dolduruncaya kadar beklenilir. Bu sure boyunca yine doktorun önerdiği şekilde masaj ihmal edilmemeli göz kapağı hijyenine dikkat edilmelidir. Bu süre zarfında sonuç değişmez ise cerrahi olarak İki yaşından sonra burun içinden kapalı olarak gözyaşı kesesi ve burun boşluğu arasında bir pencere açıp silikon tüp yerleştirilir. Slikon tüp altı ay sonra çıkarılır. Bu işlem uygun yaşta ve uygun şekilde yapıldığında sorun yüzde 95 oranında ortadan kalkar.”
 


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