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Bebeklere özel şekersiz meyve özü

Anne ve bebeklere özel şekersiz meyve özü üretildi.

Bebeklere özel şekersiz meyve özü

25 Nisan 2018 11:09

Helva, reçel üreticisi Seyidoğlu Gıda, bebeklere ve çocuklara özel meyve özü serisi hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; keçi boynuzu, dut ve üzüm özünden oluşan yeni ürünler, şeker, fruktoz ve glikoz şurubu içermeyen doğal yöntemlerle üretildi. 

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde meyve özlerinin büyük önem taşıdığını anlatan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Yaptığımız araştırmalar ve çocuk gelişimi uzmanlarından aldığımız bilgiler sonucunda çocuklar için gerekli vitamin ve lif kaynağını en çok barındıran keçiboynuzu, dut ve üzüm özünü üretmeye karar verdik. Uzmanlar çocukların gelişimi ve annelerin hamilelik sürecinde meyve özü tüketmesini tavsiye ediyor. Ürünlerimizde meyvenin doğadaki haline hiçbir müdahale etmeden şeker dahi kullanmadan ürettik. Hiçbir kimyasal işlem uygulamadan tamamen meyvenin özünden doğal yöntemlerle bebek ve çocuklara özel bu seriyi hazırladık" diye konuştu.

Keçiboynuzu özünün kalp, beyin ve damar dostu olduğuna dikkat çeken Göksu, "Keçiboynuzu özü süte oranla 3 kat daha fazla kalsiyum içerir, diş eti gelişimi, vücut direncini güçlendirme, vücutttaki toksinleri atıp akciğerleri temizleyen bir özelliği vardır. Üzüm özünde bol miktarda potasyum ve demir içeren A ve B vitaminleri vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, çocuklar, lohusa ve anneler için de çok önemli bir gıdadır. Çocukların kemik gelişimi için üzüm özü çok faydalıdır. Dut ise çok yüksek bir enerji deposudur. Yüksek kalsiyum ve demir deposu olan dut özü, ağız ve boğaz rahatsızlılarında çok faydalı olduğu uzmanlarca belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

Meyve özünün pekmezden daha yoğun ve katkısız olduğu bilgisini veren Göksu, hamilelik sürecinde kadınların, bebek ve çocukların ihtiyaç duyacağı enerji ve vitaminleri alabileceği doğal bir ürün serisi hazırladıklarını söyledi.  

 

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