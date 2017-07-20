Bebeklerin karıştığı iddiasına DNA raporuyla cevap

İddiaya göre, Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Ebru-Harun D. çifti ikinci çocuklarının cinsiyetini devlet hastanesinde çekilen ultrason ile öğrendi. Çocuklarının erkek olacağını öğrenen çift, bütün hazırlıklarını buna göre yaptı. Ancak, 3 Haziran'da doğum için özel bir hastaneye giden 25 yaşındaki Ebru D. acil olarak doğuma alındı. 2 kilo ağırlığında ve 46 santim boyunda kız bebeği dünyaya getiren Ebru D. 4 gün sonra çocuklarının kız olduğunu fark edince bebeği kabul etmedi. Hastane yönetimi ise bir karışıklığın olmadığını belirterek, bebekten ve anneden DNA örneklerinin alınmasını talep etti. DNA raporları çıktı.

Olayın başından itibaren çocukların karışmadığını savunan NCR İnternational Hospital Hastanesi yönetimi, DNA raporları ile iddiaların asılsız olduğunu kanıtladı. NCR Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, "Hastanemiz gerçeği yansıtmayan bir bebek olayıyla gündeme gelmiştir.Bu olayla ilgili gerekli mercilerden gelen karar hastanemiz lehine sonuçlanmıştır. Ankara Adli Tıptan gelen kararın anne ve bebekten alınan kan örneklerinin uyuştuğu yönünde olup hastanemizin ilk günden beri kendinden emin duruşu ve ‘kesinlikle karışma olayının söz konusu olmayacağı sözleri’ ispatlanmıştır" ifadeleri kullandı. Bebek aileye teslim edildi. Açıklamada, "Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra ailenin teslim almadığı bebeği savcılık tarafından koruma altına almıştır. 'Savcılık kararı ile bebek ailesine teslim edilmiştir'. Bahse geçen konuda hastanemiz doğrudan hedef gösterilerek olayın çarpıtılarak anlatıldığı her türlü yazılı, görsel medya ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi, konunun süreci hakkında gerçek bilgiler verilmiş olmasına rağmen haberin çarpıtılarak yayınlanmış olması üzücüdür. Oysa konuyu objektif ve gerçek boyutları ile yayınlamak temel bir basın ilkesidir. Eğer bu ilkeye göre hareket edilmiş olsaydı, öncelikle hastane yöneticilerimiz ile iletişime geçilerek konu gerçek çerçevesi ile anlaşılmaya çalışılırdı" ifadelerine yer verildi.

"Başarısız bir karalama kampanyası daha"

Aynı açıklamada, "Gaziantep ve bölgeye 22 yıldır hizmet veren NCR sağlık grubu bütün branşlarda en son teknolojiye sahip olup deneyimli ve akademisyen kadrosuyla bütün bölge halkından teveccüh görüp güvenli bir sağlık kurumu haline gelmiştir. Bazı yayın organlarının kamuoyunu doğru olduğunu ispatlayamadığı yalan bilgilerle manipüle etme ve kişilere iftira atarak karalama kampanyası yürütme çabası da hukuken kabul edilebilir ve savunulabilir olamaz. Kurumumuz aleyhine karşı yapılan yalan ve iftira niteliğindeki haberlere karşı yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.