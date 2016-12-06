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Bebeklerine '15 Temmuz Şehitleri Panosu'ndan isim seçebilecekler

Tokat Devlet Hastanesi'nde çocuğu dünyaya gelenler, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinden birisini koyabilecek.

Bebeklerine 15 Temmuz Şehitleri Panosundan isim seçebilecekler

06 Aralık 2016 14:20
Bebeklerine '15 Temmuz Şehitleri Panosu'ndan isim seçebilecekler - Tıkla İzle

Tokat Vicdan Hareketi Derneği ile Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Devlet Hastanesi doğumhanesinde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu bir köşe oluşturuldu. Bu köşe sayesinde vatandaşlar yeni doğan çocuklarına 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinden birisini koyabilecek. Bu sayede 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyarak şehit olan kahramanların isimleri yeni nesillere aktarılacak.

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan, doğum salonu için bekleyen veya polikliniklere gelmiş olan, doğum için gelmiş olan vatandaşların hem burada şehitlerimizi rahmetle anmaları, hem de evlatları için onlara milletimizin kahraman evlatlarının isimlerini koyabilmeleri amacıyla bu köşeyi oluşturduklarını söyledi. Erşan, “Belki bir Ömer Halis Demir şehit verdik ama on binlerce Ömer Halis Demir doğdu. Sonrasında bir çok bebeğe onun ismi verilmiş oldu. Burada da yine aynı mantıkla, diğer şehitlerimizin isimlerinin yer almasını çok uygun gördük” dedi.

Tokat Vicdan Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Delen ise projenin önemine değinerek, “Dedik ki öyle bir yerde olmalı ki, bu işler öyle şekilde yapılmalı ki hem insanların hayatlarında iz bırakabilmeli hem de güzel bir hikaye armağan edebilmeli. İnsanlar isim verecekleri zaman çocuklarına, belki burada stresle işte gördüğünüz yerde dolaşırken; bu isimlere bakacaklar ve bir tanesini çocuklarına seçebilecekler. Seçtikleri zamanda üzerinden 15 sene 20 sene sonra belki liselerde, üniversitelerde genç oldukları zamanlar ya da kendileri de bir makama kavuştukları zaman diyecekler ki; evet, Tokat Devlet Hastanesi'nde doğmuşum, doğarken annem babam buradan ismimi ilham alarak bana vermişler diyecekler. 15 Temmuz'u tekrar sahiplenip o ruhu tekrar yaşatma imkanı bulacaklar” diye konuştu.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek yeni bebeği olanların bu panodaki şehitlerin isimlerinden bebeğine isim seçme imkanı bulabileceğini kaydetti.

NURHAN İÇMEZ 

Etiketler: Mehmet Erşan, Tokat Devlet Hastanesi


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