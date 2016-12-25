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Bebekli Kilise'de Noel ayini

Adana’daki Bebekli Kilise’de Noel ayini düzenlendi.


25 Aralık 2016 09:22

Katoliklere göre Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi düzenlenen ayine Bebekli Kilise Pederi Francis Dondu’nun davetlisi olarak CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de katıldı.
İlahi ve duaların okunduğu ayin yaklaşık 1 saat sürdü. Ayine Adana’da yaşayan Katolikler başta olmak üzere, ziyaret amacı ile Türk vatandaşları da katıldı.

Ayin sonunda, Peder Fransic Dondu ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, haç desenli yaş pasta kesip, katılanlara ikram etti. 

Süleyman Cenk İdaye
ADANA 


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