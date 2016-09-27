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Beck: 'Yarın tarihi bir maça çıkacağız'

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, “Gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Burada olmak için geçen sezon çok iyi, çok sıkı çalıştık ve yarın tarihi bir maça çıkacağız” dedi.

Beck: Yarın tarihi bir maça çıkacağız

27 Eylül 2016 17:14

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Dinamo Kiev’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta Andreas Beck basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Çok zor bir maç olacak”
Alman futbolcu, “Gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Burada olmak için geçen sezon çok iyi, çok sıkı çalıştık ve yarın tarihi bir maça çıkacağız. Vodafone Arena’da ilk Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Çok zor bir maç olacak. Teknik direktörümüzün yarın ile ilgili çok güzel planları var ve galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

“Lisbon’da da kazanabilirdik”
Grubun seyri açısından özellikle iç saha maçlarını kazanmaları gerektiğini ifade eden Beck, “Lisbon’da da kazanabilirdik, o şansı yakaladık. İç sahada bazı avantajlarınız var ve çok iyi bir atmosfer var. Zor bir grup ve bu gruptan çıkmak için iç saha maçlarını kazanmalıyız” açıklamasını yaptı.

“Her maçta oynamanız imkansız”
“Bu sene Türkiye’nin en iyi takımında oynuyorum” diyen Beck, “Nihai karar hocamıza ait. Sezonda 60-70 maç oynuyoruz. Her maçta oynamanız imkansız. Bunu kabul ediyorum ve yine de sıkı çalışıp görev bekliyorum” ifadelerini kullandı.
 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş - Murat Ergin
 

Etiketler: Andreas Beck, beşiktaş


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