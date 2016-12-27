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Beckham'ın fotoğrafıyla gol attı

İzmir'de üniversite okuyan genç İzmir Büyükşehir Belediyesine öğrenci kartı çıkarmak için online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafını göndermesine rağmen kabul edilmeyen genç, bunun üzerine ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını göndererek Beckham fotoğraflı kartıyla yolculuk yapıyor.

Beckhamın fotoğrafıyla gol attı

27 Aralık 2016 10:51
Beckham'ın fotoğrafıyla gol attı - Tıkla İzle

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafı bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., öğrenci olmasına rağmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını ekledi. David Beckham fotoğraflı kartı teslim alan L.E.M. sonunda öğrenci kartına kavuşurken, kartın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Amacının belediyeyi yanıltmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu söyleyen L.E.M., başına gelen ilginç olayı İHA’ya anlattı.

Kendi fotoğrafını değil, Beckham’ın fotoğrafını kabul ettiler
Onlarca kez kendi fotoğrafını sisteme yüklediğini ancak bir türlü kabul edilmediğini kaydeden üniversite öğrencisi, “İlk yolladığım fotoğraf kabul edilmeyince sistemle ilgili bir hata oldu zannettim. Sonra başka fotoğraflarımı yolladım, vesikalık fotoğrafımın fotoğrafını çekip yolladım ama yine kabul edilmedi. Baktım ki olmayacak, internetten David Beckham’ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Çok şaşırdım. Beckham’ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. David Backham hayranı değilim. Futbolu da fazla takip etmem. Bir berberin önünden geçerken dükkana Beckham’ın fotoğrafının asıldığını gördüm ve ‘bundan güzel fotoğraf olur’ dedim. Eve gidip fotoğrafı indirdim” dedi.

“Amacım yanıltmak değildi”
Bir arkadaşının kartın fotoğrafını çekerek Twitter’a yüklediğini, olayın bu şekilde sosyal medyada yayıldığını söyleyen L.E.M., “Benim amacım belediyeyi yanıltmak değil. Üniversite öğrencisiyim ve öğrenci indiriminden yararlanmak için bir an önce karta ihtiyacım vardı. Kendi fotoğrafım kabul edilmeyince bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kaldım. Ben de böyle bir yol denedim. İki aydır Beckham fotoğrafının bulunduğu kartı kullanıyorum. Ben gerçekten öğrenciyim. Kimseyi kandırmak için bu yola başvurmadım. En az dört yıl daha bu şehirdeyim. Tek amacım indirimli öğrenci kartı kullanmak” diye konuştu.

Selena Gomez’li öğrenci kartı
David Beckham fotoğraflı kartına alıştığını, arkadaşlarına “Gözlüğümü çıkarınca Beckham’a benziyorum” diye espri yaptığını dile getiren L.E.M., şöyle konuştu: 

“Sanırım tek değilim. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. Mesela Selena Gomez’in fotoğrafıyla kart kullanan da varmış.” 

Ceren Atmaca - Halil Karahan 


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