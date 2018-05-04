BEDAŞ’tan çalışanlarına 22 bin 540 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarını çalışma hayatının merkezine koyduğunu duyurdu. Yapılan açıklamda; özelleştirme sürecinin ardından kurumda İSG kültürü oluşması ve bu kültürün içselleştirilmesi amacıyla düzenli eğitimler veren BEDAŞ, 2017 yılında çoğu saha personeli olmak üzere 2 bin 589 çalışana toplam 22 bin 540 saat İSG eğitimi verdi. 2017 içinde kurumda yapılan eğitimlerin yüzde 31’i İSG’ye yönelik gerçekleştirilirken 2018 yılı için eğitim ve gelişim faaliyetleri kurumsal akademi yaklaşımıyla yeniden yapılandırıldı.

"Eğitim parkurunda pratik imkanı sağlanıyor"

4-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın bu alanda farkındalık oluşturmak için çok önemli olduğunu dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların mesleki, kişisel ve yönetsel gelişim ihtiyaçlarını iş sonuçlarına katkı sağlayacak şekilde tasarlıyor, zaman ve mekandan bağımsız uygulama yöntemleri ile sunuyoruz. Özellikle yeni işe başlayan saha çalışanlarımızın bu programlar kapsamında sınıf içinde öğrendikleri teknik bilgileri, aynı zamanda özel eğitim parkurumuzda pratik etmelerini sağlıyoruz. Tüm bu faaliyetleri, zamana yaygın modüler bir yapıda, birbirine entegre bir bütünlük içinde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra dijital tabanlı uzaktan öğrenme yöntemleriyle sunuyor ve sürekli gelişimi takip ediyoruz" dedi.

2018 yılı içinde gerek İş Sağlığı ve Güvenliği birimi gerekse Ar-Ge bünyesinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine de işaret eden Yiğit, "Yine Teknik Eğitim Parkuru ve diğer birçok yeni eğitim projemizi yıl içinde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"Yetişmiş eleman sıkıntısı var"

Enerji sektöründeki yetişmiş eleman sıkıntısına da dikkat çeken Murat Yiğit, bu sorunun iş sağlığı ve güvenliği açısından da sıkıntı oluşturduğunu kaydetti. Yiğit, "Genel olarak mesleki okullarda verilen teknik eğitimlere takviye gerektiğini gözlemliyoruz. Okuldan iş hayatına atılan genç arkadaşlarımız sahada kullandığımız ekipmanların çoğunu okulda değil, ilk kez bizim sahamızda görüyor ve kullanmaya başlıyor. Bu sorunun çözülmesi için şu an mesleki eğitim veren okullarımızda daha çok canlı eğitim şebekeleri oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.