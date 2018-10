BEDAŞ'tan çalışanlarına meme kanserine yönelik bilinçlendirme semineri

Yılmaz, "Her ay mutlaka ayna karşısında kendi kontrolünüzü yapın" diyerek erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi.

Türkiye'de en sık görülen üç kanser türünden biri olan meme kanserinde erken teşhis, büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2004 yılından itibaren Ekim ayını 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık' ayı olarak kabul etmesinin ardından birçok kurum, meme kanseriyle ilgili olarak çalışanlarına özel bilgilendirmeler yapmaya başladı. ‘En önemli değerimiz çalışanlarımız' yaklaşımıyla hareket eden ve her ay alanında uzman isimleri ağırlayarak insan kaynağına yatırım yapan BEDAŞ da Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı sebebiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz'ı misafir etti.

"Düzenli olarak kontrolünüzü yapın"

Gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu seminerde açıklamalarda bulunan ve BEDAŞ çalışanlarını meme kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendiren Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz, erken teşhisin öneminin altını çizdi.

Yılmaz, "Her ay evde ayna karşısında kontrol yapabilirsiniz. Vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz, en küçük değişikliği fark edebilirsiniz" dedi. 18 yaşından itibaren her kadının her ay düzenli olarak kendi kontrolünü yapması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, 40 yaş üzerindeki kadınların da yıllık kontrollerini aksatmaması gerektiğini dile getirdi.