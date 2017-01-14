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Bedava hamsi izdihamı

Bursa'da düzenlenen hamsi şenliğinde ekmek arası balık almak isteyen vatandaşlar izdihama sebep oldu.

Bedava hamsi izdihamı

14 Ocak 2017 14:52

Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Rizeliler Derneği'nin her yıl düzenlediği hamsi festivalinin üçüncüsü yapıldı. Büyük ilgi gören festivalde 2 ton balık bedava dağıtıldı. Kar sebebiyle günlerdir balık yemeyi özleyen vatandaşlar hamsi kuyruğuna girdi. Aşçı ekibi tarafından kısa sürede hazırlanarak pişirilen hamsiler kapışıldı. Vatandaşlar hamsi almak için uzun kuyruklar oluşturdu. 

Vatandaşlara 2 ton hamsi ikram ettiklerini söyleyen Dernek Başkanı Hızır Ofluoğlu, "Festivalimiz her sene daha fazla ilgi görüyor. Bunu geleneksel hale getirdik. Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz'den gelen hemşerilerimize kardeşlik havasında bu festivali her sene yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Festivalde 2 ton hamsi, 2 bin 500 ekmek, 200 kilo yağ, 100 kilo mısır unu ve 3 çuval soğan kullanıldı.
Hamsileri pişiren Erol Baş, "Balıklarımız Sinop'tan geldi. Hem Karadeniz usulü tavada, hem de büyük kazanlarda pişiriyoruz. Biz bu balıkları pişirirken içine sevgimizi katıyoruz" dedi. 

Etiketler: hamsi, izdiham


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