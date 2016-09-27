Altınordu’nun Levski Sofya’yı konuk edeceği UEFA Gençlik Ligi maçında, UEFA kuralları gereği açık tribün Altınordu taraftarına, kapalı tribün ise misafir ekip taraftarlarına ayrılacak. Altınordu Futbol Okulları’ndan (AFO) yaklaşık 3 bin 500 çocuk ise tribünlerdeki yerlerini alacak ve renkli gösterilerle maça heyecan katacak. Altınordu - Levski Sofya UEFA Gençlik Ligi maçına şu ana kadar 30’un üzerinde basın mensubu akredite yaptırdı.

Altınordu U19 Teknik Direktörü Gökhan Ertunç, Levski Sofya maçının kulüp ve İzmir açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, “93 yıllık tarihimizin ilk resmi Avrupa maçını oynayacağız. Avrupa ve dünya çapında yıldızlar yetiştirme misyonuyla yola çıkan kulübümüz açısından da çok önemli bir sınav vereceğiz. Hedefimiz, misyonumuzun bir parçası olan bu Avrupa maçında örnek bir futbol oynayıp tur için avantajlı bir skor elde etmek” dedi.

Ali Gözeten

