Bedelli askerler Kasım celbinde Kütahya'da

AK Partili vekiller olarak işlerine yoğunlaştıklarını dile getiren Tan, "İnşallah bu süreçten sonra da Kütahya’mızla alakalı sizlerle ara ara görüşüp gelişmeleri değerlendirip olanlarla, olacaklarla ilgili birtakım bilgiler verme ve istişare mekanizmasını çalıştıracağız. Bizler yine 26. Dönemde olduğu gibi, arkadaşlarımızla birlikte güzel bir dönem geçirdik. İlgili yerlerle temas ederek Kütahya adına bir şeyler talep etmeye, koparmaya çalıştık. İnşallah bu sene de Kütahya’mıza hizmet etmeye çalışacağız. Bizim kimseyle cebelleşme veya tartışma gibi bir tarımızın olmayacağını şimdiden söyleyeyim. Biz bizim işimize bakmamız lazım. Biz iktidar partisinin milletvekilleri olarak dedikoduya, farklı münazaraların içerisine girme gibi bir tarzımız olmayacak. Biz işimize yoğunlaşacağız. Kütahya’mıza nasıl hizmet getiririz, nasıl yatırımlarla Kütahya’mızı geliştirebiliriz bunun gayretinde olacağız. Son zamanlarda Türkiye üzerine oynanan oyunların hep beraber farkındayız. 2012 yılından beri süregelen, engelleri aşa aşa geldik bu güne kadar, şimdi dövizle, kurla, enflasyonla, faizle bizim önümüze birtakım engel çıkartmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ilçelerimizi, köylerimizi gezdim, inanın köyümüzde tarlasına giden ağabeyimiz dahil bunun operasyon olduğunu, Türkiye’ye diz çöktürme maksadıyla yapıldığını ifade ediyor. Bütün halkımızın bakış açısı bu.Artık gözü kapalı ne denilirse inanacak bir toplum yom Algıyla ve birtakım operasyonlarla milletin önüne engel olmaya çalışanlar bu milletin ferasetine ve ve basiretine yenik düşecekler. Biz milletimize güveniyoruz.Bedelli askerlikle alakalı Kütahya’da olsun, olmasın tartışmalarıyla alakalı Ekim ayındaki celpte değil ama Kasım ayındaki celpte Kütahya’mız inşallah yüklü sayıda bedelli askerlerin burada görev yapacağını ifade ediyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Efe

