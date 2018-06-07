Bedelli askerlik çıktı mı, ne zaman çıkacak? |2018 bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne kadar olacak?

Yüzbinlerce kişiye bedelli askerlik müjdesi. 2018'de bedelli askerlik çıkacak mı çıkmayacak mı sorusunun cevabını merak eden asker adaylarına müjdeli bi haber geldi. Bedelli askerlik çıkıyor mu? Peki bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Merak ettiğiniz sorular haberimizin içeriğinde...

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında "Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışması başladı" dedi. Atik'in açıklamaları şöyle:

Önümüzdeki süre içerisinde hükümet yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre seçimden önce yetişmesi zor gözüküyor.

Hükümet içinde Milli Savunma bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bedelli askerlik çalışmasını başlatmış vaziyetteler. Seçimden sonra bedelli askerliğin hükümet kurulur kurulmaz gündeme gelmesini bekliyoruz.

Hükümetten aktarabileceğim bilgi, bedelli askerlik çalışması an itibariyle başlamış durumda. Hem ücretlerin, hem de hangi yılda doğanlardan itibaren müracaat edebilecekleri çalışmanın detaylarını hazırlıyorlar.

Seçimlerden sonraki bir ay süre içerisinde de yeni bakanların değerlendirilmesi bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz.

PEKİ NELER KONUŞULUYOR?

2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor 20 - 25 bin lira olması bekleniyor.

Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var, daha önce de 28 yaş sınırı olmuştu. 25 yaş talebi var.

Kandil'e operasyon gündemde... Gün sayılıyor adeta, terörle mücadele bu şekilde devam ederken bedelli askerlik çıkar mı çıkmaz mı tartışması devam ediyor ama hem Başbakanlığın hem Mahir Ünal'ın açıklamalarından sonra, bu psikolojik sınırın da aşılacağı...

Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek 'Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak' dedi.