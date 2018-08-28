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Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama|Bedelli Askerlik ilk cep yerleri açıklandı

Bedelli Askerlik başvurusu yapan ve ücretini ödeyenler için Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlamasını tamamladı. Askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet'ten ilan edildi. Peki Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama nasıl yapılır? Bedelli Askerlik ilk cep yerleri açıklandı! İşte hepsi bu sayfamızda yer alıyor...

Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama|Bedelli Askerlik ilk cep yerleri açıklandı

28 Ağustos 2018 11:01

Binlerce kişi Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama, Bedelli Askerlik ilk cep yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklama ile birlikte Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları ise bugün e-Devlet üzerinden ilan edildi.

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-Devlet'te ilan edildi. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelli Askerliğe ise toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.

Etiketler: Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama

 

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